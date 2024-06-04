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Gaziantep'te çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi bulundu

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Gaziantep'te çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı. Kadının öldürüldükten sonra çuvala konulup çöpe atıldığı tespit edildi. Katil zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi bulundu

Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evde öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı iddiası

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi. Çöp konteynerinde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İnceleme Güvenlik Şiddet Suç 3.Sayfa Haberler

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