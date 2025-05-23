Gaziantep'te çok sayıda ATM tahrip edildi

Gaziantep'te çok sayıda ATM tahrip edildi
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Gaziantep'te, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çok sayıda banka ATM'si kaldırım taşlarıyla tahrip edildi.

Gaziantep'te, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çok sayıda banka ATM'si kaldırım taşlarıyla tahrip edildi. ATM'ler kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, yan yana bulunan çok sayıda ATM'nin ekranlarını kaldırım taşları ile tahrip etti. Olay sonrası tahrip edilen ATM'ler kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ATM'lerden parmak izi alarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

ATM'lere zarar veren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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