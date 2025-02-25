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Gaziantep'te Çocuk Kavgası Aileleri de Karıştırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Çocuk Kavgası Aileleri de Karıştırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, iki kadın yaralandı. Olayın çocukların kavgasına ailelerin dahil olması nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. İki zanlı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kadının da yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çocukların kavgasına ailelerin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden şahsın cenazesi ailesine teslim edilirken 2 zanlı yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve silah ile bıçakların kullandığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybederken isimi öğrenilemeyen 2 kadın yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

2 zanlı yakalandı, olayın altından çocuk kavgası çıktı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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