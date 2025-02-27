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Gaziantep'te Çocuğu Kasten Öldüren Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Çocuğu Kasten Öldüren Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te çocuğu kasten öldürme suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te çocuğu kasten öldürme suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Çocuğu kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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