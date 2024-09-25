Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Cinsel İstismar Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Cinsel İstismar Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Jandarması, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan M.S. isimli şahsı yakaladı ve tutukladı.

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler gaziantep Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Suç

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Eylül Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 25 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Kocaeli su kesintisi! 25-26 Eylül Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });