Gaziantep'te Cinsel İstismar Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Gaziantep Jandarması, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan M.S. isimli şahsı yakaladı ve tutukladı.
Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP