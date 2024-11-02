Gaziantep'te Çiftlikte İşçiye Tabanca ile Ateş Eden Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te kendisine ait çiftlikte tabanca ile çalışanına ateş ederek yaralayan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, Nurdağı ilçesi Gözlühüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.H. isimli şahıs kendisine ait çiftlikte çalışan H.D. isimli şahsa bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş etti. Olay sonrası yaralanan H.D. isimli şahıs, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli S.H. isimli şahıs ise olay sonrası kaçtı.

Olayın zanlısı şahıs, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP