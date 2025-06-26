Gaziantep'te Change Araç Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 13 kişi tutuklandı. Operasyon, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini yurtdışından getirilen araçlara aktaran 'change' yapılan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.
Gaziantep'te 'change araç' operasyonunda yakalanan 13 şüpheli şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini yurtdışından getirilen araçlara aktarma 'change' yapan 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa