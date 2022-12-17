Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 7 modifiye araca ceza 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden ve kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden ve kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kentte benzer uygulamaların devam edeceğin öğrenildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Tragger Haberler

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