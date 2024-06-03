Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Mayıs ayında aranan 822 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te Mayıs ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 822 aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ay içerisinde kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.