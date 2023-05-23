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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 30'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli makamlarında koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli yapılan operasyonlar neticesinde 34 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık, gece vakti silahlı yağma, kasten yaralama, uyuşturucu, basit yaralama, sahte alkol, çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınları yayma, kaçakçılık, bahis ve göçmen kaçakçılığı suçlarından yakalanan 34 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler

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