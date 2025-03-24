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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 20 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 20 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık, narkotik, yağma, hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı terör örgütüne üye olma gibi suçlardan aranan 20 şüpheli şahıs yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin tamamı tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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