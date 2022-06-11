Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı - Haberler

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Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın akşam saat 19.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Bülbülzade mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

Apartmanın çatısından yükselen alevler ve dumani goren bina sakinleri buyuk panik yaşadı. Çevrede ki vatandaşlar olayı bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevre güvenliği aldı.

Rüzgar nedeniyle yanginin kontrol altına almakta zorlanan ekipler, binadaki vatandaşlari tahliye etti. Yangın çevreye sirayet etmeden 1.5 saate kontrol altına alınırken söndürme çalışması sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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