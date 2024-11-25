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Gaziantep'te Çatı Katındaki Mobilya Deposunda Yangın

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Gaziantep'te bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çatı katındaki mobilya deposunda yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir binanın çatı katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yüksekliğe çıktığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerindeki 4 katlı mobilya mağazasının çatı katındaki depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin metrelerce yüksekliğe çıktığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te Çatı Katındaki Mobilya Deposunda Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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