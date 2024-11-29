Gaziantep'te Çatı Katında Yangın Paniğe Neden Oldu
Gaziantep'te bir binanın çatı katında çıkan yangın, maddi hasara yol açarken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP