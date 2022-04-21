Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te üç camiden hırsızlık yapan ve mala zarar verme suçu işleyen şüpheli şahıs, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te üç camiden hırsızlık yapan ve mala zarar verme suçu işleyen şüpheli şahıs, yapılan operasyon sonucu yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerden meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde farklı tarihlerde kentte meydana gelen üç mabetten hırsızlık ve bir mala zarar verme olayı olmak üzere 4 ayrı olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.D. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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