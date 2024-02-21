Gaziantep'te Çalıntı 11 Bisiklet Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde ele geçirilen çalıntı 11 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bisiklet hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde çok sayıda bisikletin çalındığı bilgisine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 bisikleti çalan şahsı ve çalınan bisikletleri takibe alındı.

Yapılan takibin ve incelenen güvenlik kameralarının ardından ekipler operasyon düzenledi. Çeşitli marka ve modellerde 11 bisiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından daha önceden bisikleti çalınan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulundu. Bisikletini tespit eden vatandaşlar bisikletlerini teslim aldı. - GAZİANTEP