Gaziantep'te çakar lamba takan araçlara denetim

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çakar lamba takan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik denetim yaptı. Denetim kapsamında 450 araç kontrol edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, trafikte güvenlik ihlallerine ve ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik yürütülen çalışmalara devam edileceğini bildirdi. - GAZİANTEP