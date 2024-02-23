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Gaziantep'te çakar lamba takan araçlara denetim

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetim kapsamında 450 araç kontrol edildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çakar lamba takan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik denetim yaptı. Denetim kapsamında 450 araç kontrol edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, trafikte güvenlik ihlallerine ve ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik yürütülen çalışmalara devam edileceğini bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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