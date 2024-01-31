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Gaziantep'te Çakar Lamba Kullanan Araçlara Denetim

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 195 araç sorgulandı ve 5 sürücüye toplam 5 bin 898 TL ceza uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, 30 Ocak 2024 tarihinde ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 195 araç sorgusu yapıldı. Beş sürücüye toplam 5 bin 898 TL ceza uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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