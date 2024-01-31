Gaziantep'te Çakar Lamba Kullanan Araçlara Denetim
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 195 araç sorgulandı ve 5 sürücüye toplam 5 bin 898 TL ceza uygulandı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, 30 Ocak 2024 tarihinde ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde 195 araç sorgusu yapıldı. Beş sürücüye toplam 5 bin 898 TL ceza uygulandı. - GAZİANTEP