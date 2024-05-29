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Gaziantep'te Büyükbaş Hayvan Hırsızı Suçüstü Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, İslahiye ilçesinde bir çiftlikten çalınan 10 adet büyükbaş hayvanın hırsızını suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıs, çaldığı hayvanlarla birlikte yakalandı.

Gaziantep'te 10 adet büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı hayvanlarla beraber suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda İslahiye ilçesinde bir hayvan çiftliğinden 10 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarının alınması üzerine JASAT (Jandarma Dedektifleri) şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı. Yapılan titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda çiftlikte çalışan ve hayvanların bakımıyla ilgilenen S.C isimli şahsın çiftlik sahibinin çiftlikten ayrılmasının ardından 10 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıs, çaldığı büyükbaş hayvanlar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken gözaltına alınan S.C. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İslahiye Jandarma Hayvan Hakları Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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