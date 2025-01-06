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Gaziantep'te Büfede Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü
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Gaziantep'te bir büfede tartışma sonucu silahla vurulan 65 yaşındaki Bekir Karadağ hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Gaziantep'te büfede çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karadağ (65) büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu. Karadağ yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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