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Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Ölümü

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Ölümü
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Gaziantep'te, boşanma aşamasındaki Kahraman Bal, eşi Elif Bal'ı tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Olayda çiftin de yaşamını yitirmesi, çevredeki vatandaşlarda büyük üzüntü yarattı.

GAZİANTEP'te Kahraman Bal (27), boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı (25) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayıp boşanma aşamasında olan Kahraman ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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