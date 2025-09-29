Haberler

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Olayı: İntihar ve Cinayet

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Olayı: İntihar ve Cinayet
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki İpek Kurt'u pompalı tüfekle öldüren Sait Kurt, hemen ardından intihar etti. Olayın detayları ve cenazelerin yakınlarına teslim edilmesiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Sait Kurt'un cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan ve boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi İpek Kurt (24) ile Sait Kurt (30) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a 1 el ateş etti. Sait Kurt ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden Sait ve İpek Kurt'un cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
