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Gaziantep'te Borç Para İsteyen Zanlı, Dayısını Öldürdü

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Gaziantep'te borç para isteyen bir kişi, dayısını öldürdü. Zanlı, otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te borç para vermeyen dayısını öldüren zanlı, otobüsle kaçarken Osmaniye'de yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan T. isimli şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Dayısını öldüren zanlı otobüsle kaçarken yakalandı

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, zanlının otobüsle kaçtığı tespit edildi. Katil zanlısı yeğen, kaçmak için bindiği otobüse Osmaniye'de sabah karşı yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Katil zanlısı yeğen tutuklandı

Yakalanan katil zanlısı, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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