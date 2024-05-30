Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Borç Para İsteyen Şahıs, Dayısını Öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan T. isimli bir şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası ağır yaralanan Faruk Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeğeni tarafından öldürülen Faruk Yıldız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, yeğeni tarafından vurulduktan sonra ağır yaralanan Faruk Yıldız'ın son anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaçan katil zanlısı aranıyor

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Gaziantep Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title