ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü

Şans eseri ölen olmadı, iki vatandaş hafif yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Şans eseri ölenin olmadığı olay sonrası iki vatandaş hafif yaralandı.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir iş lokantada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Ortalık savaş alanına döndü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar olayın etkisiyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

2 vatandaş hafif yaralandı

Büyük korku ve paniğe neden olan olay sonrası şans eseri ölen olmazken, iki vatandaş hafif yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasar tespit çalışması başlatıldı

Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.