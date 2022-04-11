Gaziantep'te bir haftada 17 bin 271 araç denetlendi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 271 araç denetlenirken, toplam 5 bin 289 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 310 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 03.04.2022-09.04.2022 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde toplam 17 bin 271 araç denetlendi.

Denetimler sonucu bin 848 sürücüye ve araç plakasına EDS üzerinden tespit edilen çeşitli ihlallerden, bin 296 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan, 560 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 293 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 239 sürücüye ve araç plakasına trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 174 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 119 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 116 motosiklet sürücüsüne koruyucu başlık takmamaktan, 34 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 27 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 22 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 21 yayaya trafik ışık ve işaret levhalarına uymamaktan, 10 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 5 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye izin belgesinin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 sürücüye izin belgesinde gösterilen güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 sürücüye ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımacılığı yapmaktan, 516 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden olmak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 5 bin 289 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Denetimler sonrası 310 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP