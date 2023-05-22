Gaziantep'te bir günde ikinci dolu kabusu Gaziantep'te gün içerisinde ikinci kez etkili olan şiddetli dolu yağışı, sokaklarda yürüyen yaya ve araç sürücüleri için adeta kabusa dönüştü Gaziantep'te akşam saat 18: 30 sıralarında başlayan dolu yağışı, cadde ve sokaklarda bulunan yaya ile...

Gaziantep'te bir günde ikinci dolu kabusu

GAZİANTEP - Gaziantep'te gün içerisinde ikinci kez etkili olan şiddetli dolu yağışı, sokaklarda yürüyen yaya ve araç sürücüleri için adeta kabusa dönüştü

Gaziantep'te akşam saat 18: 30 sıralarında başlayan dolu yağışı, cadde ve sokaklarda bulunan yaya ile araç sürücüleri için kabusa dönüştü. Havanın güneşli ve sıcak olduğu bir anda başlayan ve dakikalar içerisinde şiddetini arttıran dolu, bardaktan boşanırcasına yağdı. Çevredeki binaların ve araçların metal bölümleri ile yollara sert bir şekilde çarpan dolunun ortaya çıkardığı görüntü ve ses, görenleri dehşete düşürdü.

Sığınacak yer arayan yayalar ellerindeki poşetleri ile kafalarını korumaya çalışırken, ağaç ve saçak altlarına sığındı. Bir anda kararan hava ve şiddetli dolu nedeniyle ne yapacağını şaşıran sürücüler ise kaldırımlara çıkarak, ağaç altlarına araçlarını çekerek, doludan korunmaya çalıştı.

Saniyeler içerisinde yerler beyaza bürünürken, şehir genelinde 2 saat arayla yağan iki şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafikte ve açık otoparklarda bulunan 300'ü aşkın aracın zarar gördüğü öğrenildi.