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Gaziantep'te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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