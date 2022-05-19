Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 970 litre etil alkol ile 311 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 970 litre etil alkol ile 311 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 5 ikamet ile 1 işyerine operasyon yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı operasyon sırasındaki aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 970 litre etil alkol, 311 litre dökme alkol, 86 şişe içki, bin 217 adet boş şişe, 400 adet kapak ve 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Gaziantep, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title