Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler

Gaziantep'te bin 970 litre kaçak alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 970 litre etil alkol ile 311 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 5 ikamet ile 1 işyerine operasyon yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı operasyon sırasındaki aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 970 litre etil alkol, 311 litre dökme alkol, 86 şişe içki, bin 217 adet boş şişe, 400 adet kapak ve 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.