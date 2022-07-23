Gaziantep'te bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyondaki aramalarda bin 500 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.