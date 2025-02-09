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Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 genç bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Arıcı (17), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası hastaneye akın eden gencin yakınları sağlık ekiplerine saldırınca hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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