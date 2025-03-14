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Gaziantep’te Bıçaklı Kavga: 3 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep’te Bıçaklı Kavga: 3 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te husumetlileriyle kavga eden 3 şahıs, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda taraflar bıçak, sopa ve taş kullanarak birbirlerini yaraladı.

Gaziantep'te tartıştığı husumetlilerini bıçak, sopa ve taş ile yaralayan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesi Kelekli Mahallesi'nde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, M.K., M.A.K., B.A., M.A. ve H.A. isimli şahıslar ile husumetli oldukları İ.H.K., Y.K., M.K. ve M.A.K. isimli şahıslar arasında kavga çıktığı ve tarafların birbirini yaraladığı tespit edildi. Olay sonrası kavgaya karışan şahıslar gözaltına alınırken yaralı şahıslar ise hastaneye sevk edildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K., M.A. ve H.A. isimli şahıslar, kasten yaralama suçu nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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