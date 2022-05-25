Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı - Haberler

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, katil zanlısı olduğu belirlenen 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.K. (16), M.K. (17) ve C.D. (19) isimli üç şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Gün (32), ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan İsmail Gün, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Gün'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı 3 şahıs yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu belirlenen İ.K., M.K. ve C.D. isimli üç şahsı yapılan operasyonla yakaladı. Yakalanan katil zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan katil zanlı 3 şahıs, adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa