Haberler

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, bir diğer genç ağır yaralandı. Olayla ilgili 18 yaşından küçük 3 zanlı yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan 18 yaşından küçük 3 zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Katil zanlı 3 şahıs yakalandı

Olay sonrası kaçan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen katil zanlıları Y.H., M.H. ve A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış