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Gaziantep'te Berber Dükkanında Tüfekle Kazara Öldürme Olayı

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Gaziantep'te bir berber dükkanında, 19 yaşındaki Ö.Y. isimli şahıs, tüfeğiyle kazara arkadaşı Selim M.'yi vurdu. Selim M. olay yerinde hayatını kaybederken, kuzeni Kenan İ., zanlıyı bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı zanlıyı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir şahıs, berber dükkanında tüfeğiyle kazara arkadaşını öldürdü. Olaya şahit olan ölen şahsın kuzeni ise zanlıyı bıçakla yaraladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç sokaktaki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanında tüfeğiyle doldur boşalt yapan Ö.Y. (19) isimli şahıs, kazara arkadaşı Selim M.'yi (19) vurdu. Selim M. hayatını kaybederken, berber dükkanında bulunan ve olaya şahit olan kuzeni Kenan İ. ise Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı Ö.Y. isimli zanlıyı ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırdı. Selim M.'nin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep 3-sayfa

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