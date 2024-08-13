Gaziantep'te Balıklı Parkı'nda yapılan denetimlerde 93 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından Balıklı Parkı ve çevresinde yapılan denetimlerde 93 motosiklet sürücüsüne 187 bin 762 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, son 1 haftada Balıklı Parkı ve çevresinde denetimler yaptı.

Denetimlerde, 93 motosiklet sürücüsüne 187 bin 762 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP