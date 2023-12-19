Gaziantep'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşın bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle JASAT Timlerince icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi sonucu vatandaşın bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli şahıs, çaldıkları malzemeler birlikte yakalandı. El konulan eşyalar sahibine teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP