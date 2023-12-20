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Gaziantep'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

20 Aralık 2023 16:32 Güncelleme: 16:34 Abone Ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.