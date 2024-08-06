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Gaziantep'te Baba ve Kız Boğularak Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren baba ve kız boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren baba-kız boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Balıkalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren Hamit Ç. (32) ile 14 yaşındaki kızı Gönül Ç. bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koşarken baba ile kızı kısa süre sonra suda kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç ekibi sevk edildi.

Baba ile kızın cansız bedeni sudan çıkarıldı

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu baba Hamit Ç. ile kızı Gönül Ç.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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