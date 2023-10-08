Gaziantep'te Ayrıldığı Sevgilisini Öldüren Adam İntihar Etti

GAZİANTEP'te, Erkan Dağcı (33), tartıştığı bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fulya Aslan'ı (31) tabancayla öldürüp, onun annesi Gülçin Gürkan'ı (54) yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Olay, sabah erken saatlerde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi 2 çocuk annesi Fulya Aslan ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından Erkan Dağcı, annesi Gülçin Gürkan ile birlikte yaşayan Fulya Aslan'ın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Dağcı, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp önce anne Gülçin Gürkan'a ateş etti. Gürken omzundan yaralanırken, Dağcı, Aslan'ı başından vurup, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fulya Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan Gülçin Gürkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağcı ve Aslan'ın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.