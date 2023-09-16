Gaziantep'te aynı kavşakta iki kaza: 5 yaralı

Gaziantep'te bir kavşakta meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir kavşakta meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Gatem Kavşağı'nda iki farklı kaza meydana geldi. İlk kazada aynı yönde ilerleyen Mahmut Yıldız idaresindeki 27 APV 477 plakalı araç ile Şamil Kiraz idaresindeki 27 E 6306 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ise Şafak Selami idaresindeki 27 KT 181 plakalı araç ile Yusuf Karakan idaresindeki 27 AOE 609 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP