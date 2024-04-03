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Gaziantep'te Asayiş Operasyonlarında 603 Şahıs Tutuklandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 603 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında mart ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; 94 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca, bin 859 adet fişek ele geçirildi.

751 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Operasyonlar kapsamında 3 bin 305 kişi gözaltına alındı. 603 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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