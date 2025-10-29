Haberler

Gaziantep'te Asayiş Operasyonları: 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Asayiş Operasyonları: 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen asayiş operasyonlarında 4 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan asayiş operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 128 gram metamfetamin, 51 kök Hint keneviri, 25 adet captagon hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında aralarında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahsında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.