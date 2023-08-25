Gaziantep'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Gaziantep'te, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı. Kozanlı Mahallesi Soğanlı Bucak Sokak'ta Mevlüde B. ile İbrahim Patlar (45) bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada Mevlüde B, Patlar'ı bıçakladı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Patlar'ın öldüğü belirlendi. Suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.