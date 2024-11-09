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Gaziantep'te Aranan Üç Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Aranan Üç Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık ve sahtecilik suçlarından aranan üç şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile parada sahtecilik suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile parada sahtecilik suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli 08 Kasım tarihinde yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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