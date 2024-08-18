Gaziantep'te Aranan Şahıslar Yakalandı, 15 Tutuklama
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda aranan 15 şahıs tutuklandı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şahıs tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir hafta içerisinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP