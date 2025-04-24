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Gaziantep'te Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Gaziantep'te ruhsatsız silah bulundurma ve diğer suçlardan 15 yıl hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma, silahla yağma ve parada sahtecilik suçlarından hakkında 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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