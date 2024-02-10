Gaziantep'te aranan 42 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2024 tarihinde çok sayıda çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.