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Gaziantep'te aranan 42 şahıs yakalandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te aranan 42 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2024 tarihinde çok sayıda çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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