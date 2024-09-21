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Gaziantep'te Aranan 23 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Aranan 23 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 23 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Araban, Şahinbey, Nurdağı, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin tamamı adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik iki hafta içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Araban, Şahinbey, Nurdağı, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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