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Gaziantep'te aranan 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te aranan 14 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Son iki hafta içerisinde Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalarda dolandırıcılık, hırsızlık, narkotik ve yağma suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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